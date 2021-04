Les taxis de Montpellier suspendent leurs manifestations

Depuis plusieurs semaines les chauffeurs de taxis de Montpellier sont mécontents et le font savoir. Ils manifestent chaque semaine pour dénoncer l'interdiction de circuler dans les voies mixtes vélos-bus qui fleurissent dans toute la ville. _"Montpellier est la seule ville de France dans laquelle les taxis sont bannis des voies mixtes_, même à Bordeaux ou Grenoble ils ont le droit d'y circuler" souligne Eric Dejean vice président de la Fédération des exploitants de taxis de l'Hérault qui ce mercredi matin avait rendez-vous à l'hôtel de ville avec le maire Michael Delafosse et la vice présidente de la Métropole chargée des transports, Julie Frêche.

Interdiction maintenue mais dialogue engagé

Les représentants des taxis sont ressortis plutôt satisfaits de cette rencontre même si l'interdiction n'a pas été levée. Le maire de Montpellier leur a rappelé que 'cette décision répond à l'intérêt général: celui de _protéger les usagers de la route les plus vulnérables et d'encourager le développement du vélo_". Malgré ce point de désaccord, l'élu demeure à l'écoute et reconnaît que "la profession est durement touchée par la crise sanitaire et les restrictions de déplacements".

Le non négociable du départ devient une invitation à discussion donc c'est positif mais pour l'instant rien ne change donc ça nous pose un problème

Les taxis intègrent le groupe de réflexion mobilité

Les taxis participeront dans les prochaines semaines à un groupe de réflexion sur les mobilités dans la ville. Des dérogations pour emprunter certaines voies de bus ou du tramway pourraient leur être accordées. Dans ces conditions et dans un esprit d'apaisement, ils ont décidé de suspendre leur mouvement et de ne pas organiser de nouvelles opérations escargots dans l'immédiat.

Pour l'instant c'est les vacances mais dans quelques semaines les bouchons vont rallonger le temps et le prix de la course donc c'est un problème pour nous et pour nos clients notamment les malades que nous transportons

Les 250 taxis qui travaillent dans la Métropole de Montpellier espèrent par ailleurs bénéficier comme l'an dernier de l'exonération de la redevance de stationnement. La ville et la Métropole pourraient également les aider pour faire migrer la flotte vers des véhicules hybrides et électriques.

Une affiche " Sans les couloirs c'est le foutoir" collée dans les taxis - Eric Dejean

