Les taxis de Nancy entre colère et indifférence face à l'arrivée d'Uber

Nancy, France

Uber débarque en Lorraine. L'application - qui permet en quelques clics sur son smartphone de commander une voiture avec chauffeur en connaissant le tarif à l'avance - est lancée ce mercredi à Nancy et à Metz. L'entreprise américaine indique disposer pour le moment d'une dizaine de chauffeurs-partenaires à Nancy, des indépendants dotés d'une carte professionnelle VTC (Voiture de Tourisme avec Chauffeur) délivrée par la préfecture.

"Cela fait plusieurs mois que nous préparons notre arrivée sur Nancy", explique Rym Saker, directrice de la communication Uber France. "Nous avons vu que depuis janvier 2019, 88 000 personnes différentes ont ouvert l'application. On peut déterminer l'origine géographique de ces personnes et nous avons constaté que 16% sont des Nancéiens." Soit un peu plus de 14 000 personnes à Nancy qui auraient cherché - sans succès jusqu'à ce jour - à commander une course à un chauffeur Uber.

Une dizaine de chauffeurs Uber pour le moment à Nancy

Les points forts de la ville ? Beaucoup d'étudiants et de touristes qui alimenteraient une activité de transport aussi bien le jour que la nuit, week-end compris. Selon Rym Saker, il existe un réel potentiel pour d'autres chauffeurs qui gagnent 9,15€ nets de l'heure. "C'est vraiment du net", insiste-t-elle, "une fois retirés tous les coûts liés au véhicule, à l'assurance, aux taxes diverses et les frais de service Uber."

Près de 130 taxis circulent à Nancy. Comment accueillent-ils cette concurrence ? Dans l'indifférence pour Stéphanie Brouillier, à son compte depuis six ans. "Uber, ça marche à Paris, à Marseille. A Nancy, il n'y a pas assez de clientèle. Il va falloir que les chauffeurs fassent 15-20 heures pour survivre !" Un confrère, lui, ne voit pas arriver Uber d'un bon œil. "On a investi dans une licence qui vaut entre 100 et 120 000 euros et eux n'ont pas besoin d'acheter une licence comme nous."

C'est de la concurrence tout à fait déloyale. Et avec la bénédiction de l'Etat, c'est ça qui est le pire !" - un taxi nancéien

Son collègue Gilles renchérit : "Il y a déjà les VTC et puis une partie des bus qui commencent maintenant à 5 heures du mat' jusqu'à 0h30..." Avec l'ouverture du service à Nancy et Metz, Uber est désormais présent dans 24 agglomérations en France.