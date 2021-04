Les taxis manifestent à Montpellier pour garder leur droit de circuler dans les couloirs de bus

Entre 130 et 150 taxis manifestent en opération escargot ce vendredi matin à Montpellier provoquant de grosses difficultés de circulation. Ils sont partis de l'arrêt de tram Occitanie en deux cortèges différents, un par l'est et un par l'ouest de la ville et devraient se rejoindre en fin de matinée devant la mairie de Montpellier.

Les taxis dénoncent un nouvel arrêté entré en vigueur cette semaine qui interdit désormais aux taxis d'emprunter les couloirs de bus. "Aujourd'hui avec l'instauration des nouvelles pistes cyclables, la circulation est de plus en plus difficile dans la ville de Montpellier, c'est très compliqué pour nous explique Xavier, chauffeur de taxi, nous demandons juste à conserver le droit de rouler dans ces voies de bus pour que faciliter notre travail. C'est ainsi que ça se fait dans toutes les Métropoles de France"

Une délégation de taxi a été reçue jeudi, mais la Métropole de Montpellier ne souhaite pas revenir sur sa décision.