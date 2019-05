Les taxis manifestent dans la métropole lilloise : opérations-escargot ce mardi matin sur 4 autoroutes

Lille, France

Attention, pagaille en perspective sur les routes de la métropole lilloise ce mardi. Les chauffeurs de taxis sont en grève, et manifestent à partir de 7h30. Plusieurs opérations escargots sont prévues, les organisations syndicales espèrent mobiliser entre 250 et 300 voitures, pour converger vers Lille.

Quatre cortèges doivent partir simultanément à l'assaut de quatre autoroutes :

de Seclin sur l'A1

d'Orchies sur l'A23

du poste frontière de Rekkem sur l'A22

du centre commercial d'Englos sur l'A25

Le point d'arrivée de la manifestation, ce sera la place de la République à Lille, les manifestants demandent à être reçus par le préfet du Nord.

Mouvement de protestation des chauffeurs de taxis ; perturbations attendues demain mardi sur les principaux axes routiers d'accès à l'aéroport à partir de 7h00-7h30.https://t.co/uPXrjpdvOr — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) May 27, 2019

Perturbations aux abords des gares et de l'aéroport

Les taxis ont également l'intention de perturber les accès aux gares Lille Flandres et Lille Europe, et à l'aéroport de Lesquin. Deux symboles de leur combat. A ces points stratégiques, il y a de plus en plus de chauffeurs Uber, qui sont en moyenne 30% moins chers. Or une loi promulguée en 2016 oblige ces chauffeurs à revenir à leur base quand ils ont déposé un client. Dans la réalité, disent les taxis, cette règle n'est jamais appliquée, faute de contrôles. Ils restent sur place, et captent toute la clientèle des taxis.

"On accepte la concurrence", explique un représentant de l'Union nationale des taxis dans la métropole lilloise, "mais il faut que les règles soient respectées".