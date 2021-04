Les taxis manifestent pour la troisième fois à Montpellier

Les taxis de la métropole de Montpellier manifestent pour la troisième fois ce vendredi matin. Ils veulent être à nouveau autorisés à emprunter les voies mixtes bus/vélo. La métropole a décidé d'exclure de ces voies les taxis. Une opération escargot devrait partir du Zenith Sud de Montpellier à partir de 8 heures, direction l'hôtel de la métropole de Montpellier dans le quartier d'Antigone avant de rallier la gare Saint-Roch.

Des taxis de la région PACA et Occitanie doivent participer au cortège pour soutenir leurs collègues de Montpellier. La société de transports en commun Tam prévoit de nombreuses perturbations sur le trafic des tramways et des bus, notamment sur les lignes qui desservent le centre-ville de Montpellier, les lignes 6, 7, 8, 11 et 12).