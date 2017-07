Les Taxis marseillais et niçois parmi les plus chers du monde

Un site internet britannique publie une étude comparative des tarifs des taxis de 80 villes. Du centre ville jusqu'à l'aéroport, la course est deux fois plus chère à Marseille qu'à Toulouse et qu'à Lyon.

Rejoindre l'aéroport de Marseille Provence en taxi depuis le Vieux Port coûte aujourd'hui environ 50 euros. A Nice, c'est plus de 60 euros. Le site internet www.carspring.co.uk, spécialisé dans la vente de voitures d'occasions en ligne, compare le coût d'un tel transfert dans 80 villes du monde entier.

L'aéroport de Marseille est vraiment excentré du centre ville" - Rachid Boudjema, président de l'Intersyndicale des Taxis des Bouches du Rhône

Très loin du tarif pratiqué à Tokyo (168 euros), Nice et Marseille figurent quand même dans le top 10. "C'est normal, explique Rachid Boudjema, président de l'Intersyndical des Taxis des Bouches du Rhône. A Marseille, l'aéroport est vraiment excentré du centre ville. On est à 28 kilomètres de Marignane".

Rachid Boudjema, président de l'Intersyndical des Taxis des Bouches du Rhône Copier

A Marseille, on ne paie pas plus cher dans les bouchons

Ce classement répertorie également le prix au kilomètre facturé au compteur dans chaque ville. Et là aussi, Marseille n'est pas la ville la moins chère de France : 1,60 euros contre 97 centimes à Paris. Un écart de prix assumé par les taxis marseillais. "Le taux horaire à Marseille est bien inférieur à celui pratiqué à Paris assure Rachid Boudjema. Nous, on considère que quand le taxi n'avance pas, le client n'a pas à payer trop cher. Et pourtant, il y a beaucoup d'embouteillages à Marseille".

Pas de forfait aéroport à Marseille

En France, les tarifs maximums autorisés des taxis sont réglementés par arrêté prefectoral. Mais à Paris, depuis le 1er mars 2006, les taxis appliquent un forfait pour les courses depuis la capitale vers les aéroports parisiens, et inversement. Il y a ainsi quatre prix différents en fonction de l'aéroport, Roissy ou Orly, et de la rive gauche ou droite de Paris. Ce forfait n'existe ni à Marseille, ni à Nice.