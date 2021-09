Les tensions persistent entre cyclistes et piétons, rue Nationale à Tours

Il y a de plus en plus de cyclistes à Tours, selon la municipalité, et nombre d'entre eux empruntent la rue Nationale, dans le centre-ville. Mais la cohabitation avec les piétons est compliquée, à cause des accidents réguliers. Avec la pérennisation d'une piste cyclable alternative, la municipalité tente d'enrayer le phénomène. Les cyclistes, eux, sont dubitatifs.

Des collisions entre cyclistes et piétons

C'est officiel : la piste cyclable transitoire, installée en 2020, devient permanente. Elle relie la place Choiseul à Saint Pierre des Corps, en passant par le pont Wilson, la rue Buffon et la gare de Tours. Derrière cette décision de la mairie, une tentative d'enrayer les tensions rue Nationale entre les cyclistes et les piétons. "Fermer la rue Nationale aux cyclistes, c'est une bonne idée", concède Iris, tourangelle depuis cinq ans. "Car beaucoup vont très vite et il y a des accidents : moi je me suis déjà prise un livreur à vélo..."

Et elle n'est pas la seule dans ce cas : la fille de Jeannine a eu l'épaule déboîtée après une collision avec un cycliste. "Rue Nationale, on dirait que la priorité est aux vélos alors que c'est une zone piétonne !" s'agace-t-elle. Moins de vélo, c'est aussi ce que souhaite Chakib : "Ca permettrait de marcher plus sereinement."

De nombreux endroits où garer les vélos sont disposés proche de la rue Nationale. © Radio France - Solène Gardré

"Il vaudrait mieux communiquer sur les bonnes pratiques à vélo"

Mais l'idée de ne plus pouvoir emprunter cette grande artère du centre-ville agace fortement les cyclistes. "C'est très pratique pour aller dans le centre, et il y a plein de place pour garer son vélo !" s'exclame Delphine. A côté d'elle, Olivier est tout aussi circonspect : "Il vaudrait mieux communiquer et informer les cyclistes sur les bonnes pratiques à vélo. Au lieu de faire une interdiction qui ne serait pas respectée..."

Aujourd'hui, on laisse encore passer les vélos rue Nationale. Mais on souhaiterait qu'ils se déportent sur la piste cyclable installée rue Buffon. Emmanuel Denis, maire de Tours

Un problème dont a conscience le maire de Tours, Emmanuel Denis. "Il faut continuer à faire changer les habitudes", note-t-il. "On va faire de la communication pour expliquer aux vélos que la vraie voie cyclable pour traverser la ville, ce n'est pas la rue Nationale."