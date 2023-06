Les TER de Bourgogne-Franche-Comté bientôt ouverts à la concurrence

Les cheminots vont se faire entendre devant le bâtiment du Conseil Régional à Dijon. Quatre syndicats ( CGT, UNSA, Sud-Rail et CFDT) vont manifester de midi à 14h ce jeudi 29 juin pour interpeller les élus de la Région réunis en session.

Les cheminots s'opposent à l'ouverture à la concurrence des lignes TER. Les conseillers régionaux se penchent sur un rapport qui prévoit de confier la ligne Dijon- Nevers et la desserte Dijon-Chalon-Mâcon à un nouvel opérateur en janvier 2027.

La Région assure qu'elle va ainsi économiser 30 millions d'euros par an. Et ne dites pas à la présidente du Conseil Régional qu'il s'agit de privatiser un service public. Ce n'est pas l'analyse de Marie-Guite Dufay "Il ne 's'agit pas d'une privatisation" assure la présidente de Région. "On ne va pas faire rentrer le privé dans la gestion de notre réseau. Il s'agit d'une délégation de service public comme on en trouve dans toutes les agglomérations qui confient leur réseau de bus à un prestataire extérieur. Nous va s'appuyer des investisseurs publics, d'ailleurs la SNCF pourra en faire partie."

La région ajoute qu'elle gardera la main sur le trafic des trains et le prix des billets.

Marie-Guite Dufay, présidente de la région aux côtés de Michel Neugnot, vice-président en charge des Transports. © Radio France - Olivier Estran

"On va couper le réseau en quatre morceaux"

Tout cela n'arrive pas à rassurer les cheminots, car la ligne "Bourgogne Ouest Nivernais" ne sera qu'un premier pas. D'ici 2032 la Région prévoit de diviser son réseau TER en quatre secteurs différents pour le confier à d'autres gestionnaires.

"Autant dire qu'on s'attend a des réductions de poste, des conditions de travail plus difficiles et on se demande comment les différents opérateurs vont pouvoir coordonner leurs horaires entre eux et respecter les correspondances avec les grandes lignes SNCF" s'interroge Jean-Christophe Gossart, délégué CGT des Cheminots de Dijon. "On nous parle d'une plus grande efficacité, mais quand on regarde ce qui a été fait dans la région PACA, on constate que le prix du train a augmenté de 40% pour le contribuable" assure-t-il.

Ce rapport sur l'ouverture à la concurrence des lignes TER est examiné ce jeudi 29 juin. Le vote de ce projet est prévu pour cet automne.