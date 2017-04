Les TER en région PACA toujours "bonnet d'âne" sur les trains en retard et supprimés

Ce n'est plus une surprise. Juste une confirmation. Même si la SNCF accélère son retard en PACA, les TER restent sur cette région les plus souvent en retard en France.

La palme des TER les plus souvent en retard en France... revient encore une fois à la région PACA ! C'est l'enseignement d'une étude mise en ligne mi-avril par la SNCF elle-même

Les Trains express régionaux les plus réguliers sont situés en Bretagne. En PACA, seulement 84,66% des TER arrivent à l'heure ou avec moins de 5 minutes de retard (moyenne nationale = 90,58%). Ceci dit, sur le premier trimestre 2017, les résultats sont encourageants avec 1 point gagné en régularité. C'est aussi en PACA qu'il y a le plus d'annulations de TER : 3,36% ; même si là encore les trains supprimés sont en baisse de près d'un tiers sur le début d'année, et si l'objectif 2017 est de les diminuer de moitié.

Quelles raisons ?

Les explications sont nombreuses. D'abord, la région souffre d'un un passif historique : un réseau vieillissant, qu'il faut rénover. Encore 183 millions d'euros sont investis cette année en région PACA, pour la rénovation au sens large et la maintenance. Et si ces travaux se font en grande majorité la nuit, il peut y avoir le matin des conséquences, des restrictions de circulation, des limitations de vitesse (exemple en ce moment avec le secteur de la Blancarde)

La gare Saint-Charles à Marseille © Radio France - Tony Selliez

Il convient aussi de prendre en compte des causes externes : elles concernent un retard sur 3 dans la région. Exemples : les incivilités, les caillassages, les vols de câble, les suicides. Les phénomènes météo également, comme l'éboulement sur la côte Bleue il y a 3 semaines.

Enfin, on l'oublie parfois, mais avec la vigilance accrue dans les gares, notamment à cause des menaces d'attentat, la SNCF doit faire face à une recrudescence des bagages abandonnés.. des valises sans étiquette qui peuvent vite provoquer une évacuation de la gare et des retards. Il y a quelques jours, à Orange, c'est un bagage oublié avec un Panettone.. une simple brioche italienne.. qui a bloqué tout le trafic.

Pas moins de 560 TER circulent chaque jour en PACA