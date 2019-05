Les TER font peau neuve en Bourgogne-Franche-Comté : 40 trains modernes sur nos rails

Bourgogne-Franche-Comté, France

C'est une grosse commande pour le constructeur Alstom. Aujourd'hui, 18 Régiolis électriques composés de quatre voitures circulent sur le réseau TER Bourgogne-France-Comté. En 2020, la livraison de six Régiolis neufs est attendue pour constituer un parc de 24 rames. Ce vendredi, la région Bourgogne-Franche Comté annonçait la commande de 16 autres rames encore plus modernes, à six voitures, qui devraient être livrées d'ici à fin 2021.

Les anciens modèles de voitures Corail circulent sur nos rails depuis 40 ans © Radio France - Jacky Page

Cette nouvelle gamme 100 % électrique à six voitures n'existe que dans notre région. Ils viennent remplacer nos TER Corail âgés de 40 ans qui permettent de faire Paris Lyon en 4 h 30 avec des tarifs bien plus bas que le TGV. Ces 16 Régiolis en plus représentent un coût de 206.3 millions d'euros pour la région. Aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté 155 voitures Corail circulent encore. Après cette opération il n'en restera plus que 50, dans l'Yonne. La desserte du-Nord de l'Yonne (gare de Laroches-Migennes) sera revue en collaboration avec la région Île-de-France.

Régiolis VS Corail : confort, accessibilité et régularité

Ces TER auront le confort d'un TGV, selon Olivier Delecroix, vice président d'Alstom France, ce que confirme Eric Cinotti le directeur régional SNCF mobilités TER : "avec des prises électriques, des liseuses individuelles, un parquet chauffant, plus de sérénité aussi avec de la vidéo-protection et moins de vibrations." Pour les personnes qui conduisent et entretiennent le matériel, les conditions de travail seraient également plus agréables

Ces trains seront aussi plus accessibles aux handicapés, "pour monter dans un Corail il y a deux marches à chaque porte donc c'est très difficile pour les personnes handicapées", souligne le vice-président d'Alstom. Cette fois, toutes les rames seront aux normes que ce soit pour la montée, mais aussi concernant l'accès aux toilettes. Chacun train intégrera deux espaces pour ranger son vélo ou ses skis. Par contre, toujours pas de wagon-restaurant prévu dans ces TER.

Les Régiolis garderont la vitesse des TER actuels, limitée à 160 km/h. Il y a des chances néanmoins pour que ces trains arrivent plus à l'heure selon Olivier Delecroix : "il y aura les performances des matériels modernes ce qui n'est pas le cas des locomotives qui tractent les Corails donc meilleure régularité, meilleure disponibilité du matériel et meilleure fiabilité."

Des projets de trains à hydrogène sont aussi en vue à Dijon et à Auxerre, ces deux villes pourraient être choisies comme site pilote pour ces trains à zéro émission de C02.

