Les TER seront perturbés en vallée du Rhône entre le 22 mars et le 25 avril

Des perturbations sont à prévoir sur la ligne Marseille - Avignon - Valence - Lyon entre le 22 mars et le 25 avril. Tous les TER ne circuleront plus, certains trajets seront remplacés par des liaisons par bus.

D'importantes perturbations sont à prévoir sur les TER de la ligne Marseille-Lyon, ce qui aura un impact sur le trafic valentinois. SNCF réalise des travaux de maintenance entre le 22 mars et le 25 avril.

Entre le 22 mars et le 9 avril, il n'y aura plus aucun TER entre Lyon et Valence, du lundi au vendredi, de 9h à 15h. Des autocars les remplaceront.

Pour les voyageurs de la ligne Lyon - Avignon - Marseille, entre le 22 mars et le 9 avril, les trains seront supprimés ou détournés par la rive droite du Rhône, de Chasse-sur-Rhône à Avignon. Des navettes autocars seront mises en place enter les deux rives.

Toute la journée du 3 avril et jusqu'au 4 avril, 14h, la gare de Valence ne sera pas du tout desservie.

Sur la ligne Lyon - Valence - Avignon, du 3 au 4 avril, plus aucun train ne circulera. Ils seront remplacés par des bus.

Toutes les informations détaillées sont à retrouver sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes.