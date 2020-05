Les transports régionaux TER et cars Aléop n'assuraient pas la desserte des gares du littoral le week-end depuis la reprise du trafic le 11 mai. Une exception qui prend fin à partir de ce samedi 30 mai.

Les TER vont à nouveau desservir les plages de Loire-Atlantique et Vendée le week-end

Les trains et cars du réseau régional de transport Aléop vont à nouveau circuler ce week-end jusqu'aux plages du littoral. Depuis le 11 mai et la première phase du déconfinement, la desserte des stations balnéaires n'avait lieu qu'en semaine.

A l'occasion de ce grand week-end, les trains recommenceront donc à circuler jusqu'au Croisic, Pornic, St-Gilles-Croix-de-Vie et Les Sables-d'Olonne et les cars desserviront St-Jean-de-Monts, Fromentine, Noirmoutier, Les Sables-d'Olonne et l'Aiguillon-sur-mer.

Les règles sanitaires en vigueur sont maintenues dans les transports en commun, à savoir le port obligatoire du masque et une distanciation physique par la neutralisation d'un siège sur deux. Des règles"qui vont être assouplies très prochainement" a déclaré ce vendredi la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne.