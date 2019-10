Les TGV de nouveau supprimés ce mardi entre Tarbes, Pau et Paris

Comme depuis dimanche, la circulation des TGV est très perturbée entre Paris et les villes de l'Ouest et du Sud-ouest. Les quatre TGV qui devaient faire la liaison directe mardi entre Tarbes et Paris-Montparnasse sont annulés.

Les perturbations continuent ce mardi, dans les gares de la moitié Ouest de la France. Comme depuis dimanche, la majorité des TGV restent à l'arrêt, en raison de la grève des agents de maintenance des rames au technicentre de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine.

Ce mardi, les quatre TGV qui devaient assurer la liaison directe entre Tarbes et Paris-Montparnasse, avec des arrêts à Lourdes, Pau, Orthez, Dax et Bordeaux, sont annulés. Ils étaient censés partir de Tarbes à 7h01, 8h57, 13h54 et 15h48.

Pour faire le trajet Pau-Paris, il est toujours possible de prendre un TER entre Pau et Bordeaux (environ un par heure aux heures de pointe) puisque les trains régionaux ne sont pas touchés par la grève. Et, une fois à Bordeaux Saint-Jean, espérer trouver un TGV entre Bordeaux et la région parisienne, puisque seulement 6 sur 25 circulent ce mardi.

Le préavis de grève court jusqu'à jeudi soir

Si vous êtes à Lourdes ou à Tarbes, la solution est, là aussi, de prendre un TER, jusqu'à Toulouse-Matabiau, puis un TGV pour Paris. Mais là aussi, le trafic devrait être réduit, avec deux TGV sur cinq qui devraient aller jusqu'à Montparnasse, à 16h45 et 18h49.

Sur la totalité de l'arc Atlantique, un tiers des TGV sont annoncés ce mardi. Les perturbations devraient continuer cette semaine, puisque, même si les négociations continuent, le préavis des agents de maintenance court jusqu'à ce jeudi soir.