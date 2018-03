Les TGV low-cost OUIGO arrivent à Nancy et Metz cet été

Par Cédric Lieto, France Bleu Lorraine Nord et France Bleu Sud Lorraine

La SNCF annonce l'arrivée cet été des trains grande vitesse "low-cost" au départ de la gare de l'Est et à destination de Lorraine TGV, Nancy et Metz. Comptez à partir de 14 euros pour un aller-retour Nancy-Paris ou Metz-Paris.