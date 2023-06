Les tickets de bus et de tram du Mans désormais disponibles sur l'appli SNCF connect

C'est une bonne nouvelle pour les dizaines de milliers de visiteurs qui débarquent ces jours-ci au Mans pour le centenaire des 24 Heures du Mans . Depuis quelques jours, les usagers des bus et des tramway de l'agglomération mancelle peuvent acheter et valider leurs tickets grâce à l'application mobile SNCF connect. Le service n'est en revanche pas disponible sur le site internet du même nom.

En cliquant sur l’icône « Billets » de la page d’accueil, puis dans la rubrique « Vos cartes et titres urbains », le voyageur peut sélectionner l’agglomération de son choix et donc accéder à un onglet Setram. Grâce à ce service, il est possible d'acheter son ticket dématérialisé, de le valider à la montée dans le bus ou le tram grâce aux QR codes placés à côté des composteurs et de le montrer au vérificateurs en cas de contrôle. Comme cela était déjà possible dans l'application Setram .

Le réseau urbain manceau est le cinquième des Pays de La Loire à intégrer l'application après ceux de Cholet, Guérande, Saint-Nazaire et Les Sables-d’Olonne (Oléane). Au niveau national, l'application SNCF connect permet d'accéder à vingt-cinq réseaux de transports urbains, dont celui d'Île-de-France Mobilité.