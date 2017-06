Les tirs de mine commencent à Botans

Dans le cadre des travaux sur l'échangeur de Sévenans, des tirs de mine auront lieu ce mardi, ce mercredi et ce jeudi sur le RN1019. La route sera en partie coupée un quart d'heure en fin de matinée.

Si vous entendez des détonations à Botans, pas de panique, ce sont des tirs de mine. L'APRR, la société d'autoroute en charge de l'A36 va procéder à des explosions ciblées pour casser la roche et déblayer la zone. Une opération qui s'inscrit dans le cadre des travaux sur l'échangeur de Sévenans.

RN1019 coupée

Par mesure de sécurité, la RN1019 sera donc coupée un quart d'heure à la circulation dans le secteur de Botans et Dorans entre 11h et 11h30, ce mardi, ce mercredi et ce jeudi.

Inquiétude des riverains

Les riverains s'inquiètent des conséquences de ces tirs de mines. Des explosions menées il y a 20 ans avaient causé des dégâts dans les habitations avec des murs fissurés et de la vaisselle brisée. L'APRR promet que cette opération n'est pas comparable à celle pratiquée il y a 20 ans.

Les travaux sur l'échangeur ont débuté en mars dernier et vont se poursuivre jusqu'en 2020. Il va permettre de fluidifier le trafic en direction de l'hôpital de Trévenans notamment. L'investissement s'élève à 120 000 millions d'euros entièrement pris en charge par l'APRR.