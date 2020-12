Selon un sondage Harris Interactive pour une plateforme indépendante d'achat de billets de trains et bus, les Franciliens partent en priorité dans les grandes métropoles à moins de deux heures de Paris pour les vacances.

Les tops destinations des Franciliens pour les fêtes: Bordeaux, Nantes, Satrsbourg, Lyon, et Toulouse

Comme à chaque vacances, Paris reste la première destination des Français. Avec ses sept gares intra-muros et ses interconnexions, la capitale va voir affluer des milliers de voyageurs qui se croisent en gare. Le sondage commandé par la plateforme de voyage Trainline International nous en dit plus aussi sur les destinations les plus prisées des Franciliens.

La directrice générale de Trainline International, Audrey Détrie, invitée de France Bleu Paris décrypte ce sondage.

Où vont les parisiens et les franciliens ?

Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Lyon sont dans le top des destinations,"on a les grandes métropoles à deux heures de paris en train". "Plus intéressant, Toulouse à plus de 4h de paris en train ce qui prouve l'attachement des Franciliens à ce mode de transports."

Quels conseils pour acheter malin ?

Pour voyager malin, mieux vaut réserver le 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier. "Les jours de fêtes, on aura les meilleurs prix car moins de réservations", explique Audrey Détrie. Les heures creuses avant 9h, et après 22h sont aussi à privilégier. Précisons que vous pouvez prendre un train malgré le couvre-feu, si vous avez un billet qui fait foi et que vous remplissez une attestation de déplacement.

Voyager en train alors qu'il faut s'auto-confiner, c'est raisonnable ?

"Les trains sont désinfectés plusieurs fois par jours", explique Audrey Détrie qui assure qu'il n'y a pas de risque et que les Français restent attachés au train pour son côté éco-responsable malgré la peur du virus. "Quatre Français sur dix sont prêts à changer de mode de transports pour les fêtes pour préserver l'environnement selon le sondage, et un sur trois pense que le train permet un noël plus éco-responsable".