Sécurité et extinction de l'éclairage public à Toulouse : les cyclistes ont-ils les bons réflexes ?

Les journées raccourcissent, nous sommes passés à l'heure d'hiver ce week-end, et le plan de sobriété de la mairie de Toulouse plonge désormais la ville dans le noir à partir de minuit. Extinction de tous les éclairages publics, sauf dans les endroits où il y a beaucoup de passage : le centre historique ou la gare par exemple. Chaque année on remarque que le nombre d'accidents impliquant un piéton augmente de 42% en novembre, par rapport à octobre, d'après l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière.

Sachant ça, équiper son vélo pour être vu est d'autant plus nécessaire. C'est même obligatoire : il faut au minimum un feu de position à l'avant, de couleur jaune ou blanche, et un à l'arrière, rouge. En théorie, sans, vous risquez jusqu'à 38 euros d'amende. Alain emprunte quotidiennement le canal, la portion des Ponts-Jumeaux direction Montauban, et "il n'y a pas de lumière". "Il faut en avoir un très puissant pour bien voir, explique-t-il. Je fais 12 kilomètres dans le noir. Il faut un phare parce qu'il y a des ragondins, j'ai déjà percuté un canard, ou des rats. Il faut pourvoir anticiper."

Presque 8 vélos éclairés sur 10

Si on fait l'expérience, en se mettant sur le canal du midi, sur 100 vélos, 23 n'ont pas de lumière et 77 au contraire sont éclairés. Nicolas, bénévole à la Maison du Vélo à Toulouse en a l'habitude. Il aide les cyclistes à réparer leur vélo, et il faut parfois faire un peu de pédagogie. "On leur demande de vérifier au départ tout le côté sécurité : les freins, la direction, et souvent ils négligent la lumière."

Il existe plusieurs solutions selon votre usage. Les vieux vélos ont parfois des dynamos qu'il est possible de réparer et ça ne coûte pas très cher. L'avantage c'est qu'elles n'ont besoin que du pédalage pour fonctionner. Sinon, des lampes rechargeables et détachables existent, selon la puissance elles permettent seulement d'être vues. Si vous circulez dans le noir complet, vous devrez investir dans des lumières qui s'apparentent plutôt à des phares.