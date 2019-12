Les Toulousains s'approprient les nouvelles Ramblas, doucement mais sûrement

Toulouse, France

Quand Toulouse se prend pour Barcelone... Après trois ans de travaux, les ramblas, sur les allées Jean-Jaurès, sont inaugurées ce vendredi 13 décembre à 16h30. Sur cet axe qui relie la place Wilson à la Médiathèque de Marengo, il y a désormais une grande allée piétonne de 17 mètres de large, avec des arbres, et des bancs. Quand on a connu les allées Jean-Jaurès remplies de voitures, ça change tout !

"Il était temps qu'on fasse quelque chose de joli !" - Dominique, son balcon donne sur les allées

Une vraie révolution pour les Toulousains, comme Dominique, qui habite à l'angle du boulevard Bonrepos, au bord du Canal du Midi, depuis une douzaine d'années. Il a d'ailleurs pris très vite l'habitude, tous les matins en sortant de chez lui, d'emprunter l'allée centrale pour descendre en ville : "c'est formidable ! Il était temps qu'on fasse quelque chose de joli pour cette grande avenue de Toulouse. Mais j'espère qu'il y aura des animations comme sur la rambla de Barcelone. Pour l'instant on est un peu solitaires, mais ça va venir !". Depuis son balcon, Dominique voit d'ailleurs des skaters s'approprier l'allée, le soir, pour faire des figures.

Francine, elle aussi, a pris l'habitude : elle habite à Marengo, derrière la médiathèque, et emprunte la rambla pour rejoindre le centre-ville : "on n'est pas gênés par les voitures, et ces arbres, c'est bien !".

Moins de voitures, mais toujours trop ?

Mais des voitures, il y en a toujours trop pour l'association "2 Pieds 2 Roues" qui milite pour les piétons et les cyclistes à Toulouse. Boris Koslow, un membre de l'association, juge que l'aménagement cyclable est raté, avec des pistes pour les vélos qui sont illisibles. La cohabitation piétons/cyclistes est parfois difficile.

L'association voit quand même du mieux dans l'aménagement piéton, mais pense que la mairie n'est pas allée assez loin. "On aurait pu mieux réfléchir, et faire quelque chose de plus ambitieux", estime Boris Koslow, qui regrette la création du parking Ramblas, en haut des allées : "le message c'est : "on vous accueille, continuez à venir en voiture, vous pouvez vous garer". Ca va continuer à être un aspirateur à voitures." 200 places de stationnement ont pourtant été supprimées sur les allées Jean-Jaurès.