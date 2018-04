Ce mercredi 18 avril, débute la concertation publique de la future deuxième ligne du Tram de la Métropole de Tours. Cette ligne reliera les 2 hôpitaux tourangeaux, mais aussi la rocade via des parkings relais à La Riche-St Cosme et St Avertin sur la RD943. Jusqu'au 8 juin, les tourangeaux, collectivités, commerçants, associations, sont invités à donner leur avis sur le projet dont la mise en service est espérée pour 2025. Les travaux (on parle d'un coût de 350 millions d'euros) sont prévus de 2022 à 2024.

Des avis avant les études techniques et l'enquête publique de la Préfecture

Cette phase de concertation sert à informer sur le projet et à recueillir les avis, les attentes, les besoins. Elle s'accompagne de 5 réunions publiques au mois de mai.

Mardi 15 mai - 18h30 : Joué-lès-Tours : Espace Clos Neuf - rue du Clos Neuf

Mercredi 16 mai - 18h30 : La Riche : salle des fêtes - rue du Petit Plessis

Jeudi 17 mai - 18h30 : Chambray-lès-Tours : salle Yves Renault : 4 rue Jean Perrin

Vendredi 18 mai - 18h30 : Saint-Pierre-des-Corps : salle des fêtes : 34 avenue de la République

Mercredi 23 mai - 18h30 : Tours : salle polyvalente - centre des Halles : Place Gaston Pailhou 1ier étage

Mais il y a aussi une exposition dans les 22 communes de la Métropole, une plaquette pédagogique et un site internet dédié. Durant cette étape jusqu'au 8 juin, tout le monde peut s'exprimer sur le projet de 2ème ligne lors des ateliers ou réunions publiques, dans les registres des mairies, par courriel ou par courrier postal. Après cette phase de collecte, la Métropole établira une synthèse des avis exprimés, communiquera et argumentera sur les mesures qu'elle compte effectuer ou pas pour répondre aux requêtes. Puis viendront les études menées avec les services de l'Etat, et enfin l'enquête publique menée par la Préfete. La déclaration d'utilité publique étant attendue au mieux pour 2021, avec une mise en service espérée pour 2025.

Emission Spéciale ce mercredi sur France Bleu Touraine

A l'occasion du démarrage de cette concertation préalable sur 2ème ligne, France Bleu Touraine vous propose une émission spéciale de 8h10 à 8h30. Posez-vos questions à Frédéric Augis, maire de Joué-les-Tours, et Vice-Président de la Métropole en charge des Transports. Réagissez au 02 47 38 10 20 ou sur notre page Facebook.