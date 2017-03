Les Tourangeaux ont moins fraudé dans le tram l'an dernier

Un peu plus de 7% des voyageurs ont circulé sans titre de transport valide, c'est 2% de moins que l'année précédente. Une baisse due au durcissement des contrôles.

Le pourcentage de fraudeurs a reculé, l'an dernier, dans le tramway de Tours. Selon une étude menée par Keolis, le gestionnaire du réseau, au mois de janvier, il y a eu 7,2% de voyageurs sans titre de transport valide. C'est 2% de moins que l'année précédente, et c'est le résultat d'un durcissement des contrôles.

Une opération de contrôles renforcée, comme Keolis en organise une fois par mois, a d'ailleurs eu lieu ce mercredi soir. Entre 17h et 18h, à l'arrêt Pont Volant, à Joué-les-Tours, une quarantaine d'agents de Fil Bleu et de policiers ont contrôlé tous les passagers de chaque rame de tram. L'objectif est de frapper les esprits, car la fraude est trois fois plus élevée dans le tram que dans le bus.

'Il y a huit portes, pas de filtre du conducteur à l'entrée. C'est plus tentant en effet" - Vincent Buon, le responsable de la lutte contre la fraude chez Keolis

En temps normal, les contrôles dans le tram se font par équipe de huit personnes. Pas assez pour vérifier les entrées et sorties à toutes les portes. Il y a en moyenne, chaque mois, dix plaintes déposées par Fil Bleu suite à des incidents : insultes, crachats, bousculades, voire agressions. Il y a aussi quelques fraudeurs récidivistes, incorrigibles. Ceux qui sont pris plus de six fois dans l'année font l'objet d'une plainte eux aussi : il y en a eu 80 l'an dernier. Une fraude qui coûte à Fil Bleu plus de 300 000 euros par an.