Les trains à l'arrêt pendant plus d'une heure ce matin entre Saint-Étienne et Lyon à cause d'un incendie

Un incendie à proximité des voies a provoqué l'annulation de plusieurs trains et d'importants retards ce vendredi matin sur le réseau SNCF entre la Loire et le Rhône.

Ce sont d'abord des retards puis des annulations qui ont été annoncées ce vendredi matin aux usagers de la ligne SNCF entre Firminy, Saint-Étienne et Lyon.

En cause, un incendie à proximité des voies à Rive-de-GIer. Quatre véhicules ont brûlé place d'Egarande. C'est un conducteur de la SNCF qui a donné l'alerte entre 5h30 et 6 heures du matin. Pour permettre l'intervention des pompiers, la SNCF a coupé l'alimentation électrique sur les voies. Le feu a été éteint avant 7 heures et le trafic a pu reprendre, mais le retour à le normale s'annonçait long.