Les trains doivent à nouveau circuler normalement sur la ligne Amiens-Abancourt à partir du 12 mars

Les usagers vont devoir patienter encore quelques jours pour prendre le train sur toute la ligne TER qui va de Rouen à Lille, en passant par Abancourt et Amiens. La SNCF annonce la reprise progressive de la circulation entre Amiens (Somme) et Abancourt (Oise) le dimanche 12 mars prochain, dans les deux sens. D'ici-là, le trafic reste à l'arrêt pour permettre aux travaux d'avancer sur l'affaissement à proximité de la voie ferrée entre Saint-Roch et Saleux (Somme) dans la nuit du 2 au 3 février .

La SNCF fait savoir que ces travaux doivent se terminer le 11 mars. Les trains repartiront progressivement le lendemain, mais l'entreprise ne peut encore donner aucune grille horaire précise. "En fonction de la date réelle de fin des travaux, il se peut qu'une rame puisse être envoyée d'Amiens à Rouen pour assurer le Rouen-Lille de 17h10" fait-elle savoir en réponse à la question d'un usager sur Twitter.