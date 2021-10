Les trains entre Nîmes et Barcelone passent à la vitesse supérieure. L'année prochaine, le nombre de liaisons quotidiennes sera doublé. A l'heure actuelle, il existe deux allers-retours chaque jour entre la préfecture gardoise et la capitale catalane. Il y en aura donc un troisième à partir d'avril 2022 et un quatrième à partir de juillet. Et une cinquième liaison quotidienne sera même mise en place à partir de l'été 2023. Le fruit d'une collaboration entre la SNCF et son équivalente espagnole la Renfe.

Il faut compter 3h20 pour relier Nîmes à Barcelone. 90% des trains arriveront ou partiront de la gare de Nîmes centre. Côté tarifs, en réservant suffisamment à l'avance, vous pourrez trouver un billet aller-retour pour moins de 60 euros.