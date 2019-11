Les trains entre Perpignan et Montpellier circuleront à nouveau normalement le 25 novembre

Les travaux sur les voies entre Béziers et Agde (Hérault) ont été réalisés plus rapidement que prévu. La SNCF annonce donc une reprise normale du trafic le lundi 25 novembre, sur deux voies, pour tous les trains.

La SNCF annonce que les trains entre Perpignan et Montpellier pourront à nouveau circuler (presque) normalement dès le lundi 25 novembre, grâce aux travaux réalisés sur la section entre Béziers et Agde, dans l'Hérault. Les voies avaient été très endommagées par les inondations du 23 octobre dernier.

Lundi matin, le trafic ferroviaire va reprendre dans les deux sens, pour les TGV, les TER et les trains de fret." - Hilaire Hautem, directeur territorial adjoint SNCF en Occitanie

Une bonne nouvelle pour les voyageurs, car la SNCF envisageait d'abord une reprise seulement sur une voie, ce 25 novembre, et le 2 décembre dans les deux sens. Le chantier se termine finalement plus tôt que prévu, "grâce à la mobilisation de tous les cheminots et des entreprises, 24heures sur 24 et sept jours sur sept", explique Hilaire Hautem, le directeur territorial adjoint de SNCF Réseau en Occitanie.

Un léger ralentissement

Lors des inondations, les voies et les remblais qui soutiennent l'infrastructure avaient été emportés en de nombreux endroits. "Nous avons dû reconstruire une voie nouvelle, avec ses fondations", indique Hilaire Hautem à France Bleu Roussillon. Le chantier, "complexe et d'envergure", a donc duré presque un mois : "un temps record" selon le directeur territorial adjoint de SNCF Réseau dans la région.

Dans un premier temps, pendant trois jours, les trains devront ralentir dans le secteur reconstruit. Cela rallongera les trajets d'une minute.