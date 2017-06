Les trains à l'arrêt ce soir entre Brest et Saint-Brieuc

La chaleur a aussi des conséquences sur le trafic des trains en Bretagne. Ce soir, à Morlaix, une caténaire a cédé en raison des fortes températures. Le trafic est pour l'instant à l'arrêt entre Brest et Saint-Brieuc. De nombreux trains sont annulés.

La ligne ferroviaire entre Brest et Saint-Brieuc est totalement coupée depuis cet après-midi. Les fortes chaleurs ont endommagé le matériel, et un caténaire s'est rompu au niveau de Morlaix. Le TGV qui devait arriver à Brest à 16h30, est bloqué près de Morlaix. 150 passagers sont dans ce train et attendent d'être pris en charge par un bus.

Le TGV qui partait de Brest à 15h40 a fait demi-tour. La SNCF conseille à ses voyageurs de reporter leurs déplacements.