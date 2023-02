Les "trains neige", ces TGV qui emmènent les Bretons directement à la montagne

Dans la gare, les vacanciers bretons en route pour la montagne sont facilement reconnaissables : chaussures de ski aux pieds, blouson déjà sur le dos, luge accrochée à la valise… Ces voyageurs attendent tous le fameux "train neige". Un service proposé par la SNCF qui permet de rallier la Savoie depuis la Bretagne, avec comme villes de départ Brest et Rennes, directement en TGV. Une solution confortable et particulièrement appréciée, surtout lorsqu'on habite à près de 850 kilomètres de Chambéry par exemple.

Les deux terminus proposés sont Bourg-Saint-Maurice et Modane, en Savoie. Avant, le train est direct jusqu'à Chambéry. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Justement, depuis Rennes, le trajet dure 5h50 avant d'arriver à la première station, Chambéry. C'est l'idéal pour Adeline. La jeune femme voyage avec son mari et ses trois enfants : "C'est tout confort, pas de stress, il ne faut pas se demander s'il faut mettre les chaînes sur la voiture. On est tranquille, on peut jouer avec les enfants pendant le trajet, puis c'est plus écolo.

Beaucoup d'avantages donc, surtout quand on est nombreux. Audrey et sa famille partent à dix alors hors de question d'y aller en voiture : "On est tous ensemble, on se fait des casse-croûtes dans le train. Sinon, c'était la voiture, les péages, l'essence et la fatigue." Seul petit inconvénient, trouver une place pour ses skis dans le train. Un jeu de Tetris pour Thomas : "Quand on a de la place dans la voiture, on en met plein le coffre et il y a plein de choses qui ne servent pas au final. On a optimisé, enfin ma femme surtout a optimisé les valises parce que je n'ai pas fait grand-chose."

Sur le quai, tous attendent le train avec impatience. Celui-ci arrive dans quelques minutes, en provenance de Brest. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Cette année, tous les trains sont complets. Au total, vendredi 17 et samedi 18 février, 11 trains sont partis rejoindre les pistes depuis différentes villes bretonnes : Brest, Quimper ou encore Rennes.