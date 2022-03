Les trains supprimés entre Vauvert et le Grau-du-Roi jusqu'à fin avril 2022

Suite à de nouveaux travaux de modernisation sur la ligne SNCF Nîmes-Le Grau-du-Roi, les trains seront remplacés par des autocars entre Vauvert et Le Grau-du-Roi du 21 mars au 29 avril 2022. Entre Nîmes et Vauvert, les trains circuleront normalement.

A l'origine de ces travaux, la Région et SNCF Réseau. Du 21 mars au 29 avril 2022, plusieurs opérations seront réalisées sur plusieurs ouvrages d'art dont le pont du Rhôny au Cailar et le pont de la Radelle à Aigues-Mortes. Des interventions sont également programmées sur les passages à niveau n°39, 41 et 42 afin de moderniser les cheminements piétons et remplacer des barrières. Un renouvellement des rails sur le passage à niveau n°41 sera par ailleurs réalisé. "A travers le Plan rail que nous venons d’engager explique Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, nous mobiliserons 800 M€ pour préserver 15 lignes en Occitanie. Entre Nîmes et Le Grau-du-Roi, ces travaux indispensables visent à pérenniser l’infrastructure. Cette volonté de développer les trains du quotidien nous amènera également à rouvrir partiellement, dès cet été, la rive droite du Rhône. "

La circulation des trains modifiée

Du 21 mars au 29 avril, les circulations liO Train seront assurées par autocars entre Vauvert et Le Grau-du-Roi. Entre Nîmes et Vauvert, les trains circuleront normalement.

Toutes les informations sur les conditions de circulation pendant les travaux sont disponibles sur : trainlio.sncf.com