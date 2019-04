Les trains TER remplacés par des cars ce dimanche entre Saint-Étienne et Lyon

La circulation des trains est totalement interrompue entre Saint-Étienne et Givors ce dimanche de Pâques en raison de travaux. Des cars de substitution sont mis en place.

Saint-Étienne, France

Aucun train ne circule ce dimanche 21 avril entre Saint-Étienne et Givors. La circulation est interrompue sur cette portion de la ligne Saint-Étienne/ Lyon pour toute la journée, et jusqu'à lundi matin 10 heures. Des cars de substitution assurent la liaison.

🚧Des travaux d’infrastructures entre Givors et St-Étienne entraînent la fermeture des circulations entre ces deux gares du 21 au 22/04 à 10h. Des cars sont mis en place. Retrouvez plus d’infos ici : https://t.co/xyRktvquPK ainsi que sur ce blog de ligne : https://t.co/RpmDQV5oZgpic.twitter.com/aM1gpb0rId — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) April 19, 2019

Travaux d'évacuation des eaux à Châteauneuf

La SNCF est contrainte d'interrompre le trafic ferroviaire pour réaliser des travaux d'évacuation des eaux à hauteur de Châteauneuf. SNCF Réseau prévoit de créer une nouvelle traversée hydraulique sous les voies. Cette intervention était devenue nécessaire après plusieurs épisodes de fortes pluies à Châteauneuf entre 2008 et 2014. Les pluies ont affaibli le réseau ferroviaire et créé des ravines, explique SNCF réseau. 65 personnes vont travailler sur ce chantier jusqu'à lundi matin.

C chantier important va coûter 557.000 euros. Il nécessite d'interrompre totalement le trafic ferroviaire entre Saint-Étienne et Givors. Les trains circulent en revanche sur la portion entre Firminy et Saint-Étienne.