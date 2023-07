Les tramways de Grenoble en panne d'électricité, le trafic reprend petit à petit

Pour une raison encore indéterminée le réseau de tramway grenoblois dans son ensemble, lignes A, B, C, D et E, a connu ce mardi en fin d'après-midi une "mise en sécurité" soudaine de son alimentation électrique. Une coupure interne à la société M TAG, ex-Semitag, qui a brutalement stoppé toutes les rames en circulation. Certaines se trouvant au milieu des carrefours, elles ont provoqué des bouchons. Selon M TAG à 18h30, la circulation a repris, sauf sur les lignes C et A en centre-ville. À 20h, le site internet indiquait des circulations encore "très perturbées" en raison "d'un incident sur ligne aérienne".

