Les tramways de la Métropole de Montpellier reprennent en soirée

Terminé, le couvre-feu pour les tramways de la Métropole de Montpellier. Depuis le lundi 21 juin 2021, ils circuleront après minuit. Les derniers passages des quatre lignes sont prévus aux alentours d'une heure du matin, à la Gare Saint-Roch. Le couvre-feu est totalement levé ce dimanche 20 juin. Les horaires « vacances scolaires » restent appliqués sur l'ensemble du réseau de tramways et sur les bus n°6 à 12.

À compter de ce samedi 3 juillet, et jusqu'au 29 août inclus, l'ensemble du réseau TaM passera en horaire d'été. Pendant cette période, des travaux d'entretien auront lieu sur la ligne 1, entre les stations Gare Saint-Roch et Rives du Lez. Elle ne desservira plus les stations Du Guesclin, Antigone, Léon Blum et Place de l'Europe. Le tramway empruntera la voie de la ligne 3.

Schéma de l'itinéraire de la ligne 1 du tramway pendant les vacances d'été - TaM

Une navette va être déployée pour les personnes à mobilité réduite. Elle desservira les stations Antigone et Léon Blum, de 9h à 21h. En-dehors de ces horaires, il vous faudra réserver une place en appelant le 04 67 20 66 88