Les tramways et bus circuleront jusqu'à 23h sur Le Mans Métropole

Après trois nuits plus calmes sur Le Mans, Allonnes et Coulaines, la Setram a décidé ce mardi de rétablir un service de tramway et bus en soirée. Depuis vendredi 30 juin 2023, il était interrompu à 21h en raison des violences urbaines. Ce mardi la Setram annonce que les bus et tramways circuleront finalement jusqu'à 23h sur les différentes lignes de Le Mans Métropole. Il ne s'agit pas encore d'un retour total à la normale mais le fonctionnement habituel pourrait être rétabli dans les prochains jours si aucun incident n'est signalé.

