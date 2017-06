Les transporteurs de la Vienne perdent une grande partie des lignes scolaires dans le département

Sur un marché estimé à près de 11 millions d'euros, les transporteurs de la Vienne ne récupèrent qu'un tiers, environ 4 millions. L'appel d'offre a confié 65% du marché à deux autres entreprises, l'une des Deux-Sèvres, l'autre de Haute-Vienne. Les syndicats craignent un vaste plan social.

C'est un marché à 11 millions d'euros qui vient, en grande partie, d'échapper à plusieurs entreprises de la Vienne. L'appel d'offre concernait tous les transports du département, jusque là réparti entre une dizaine de société, principalement basées en Vienne. Les élus départementaux ont finalement tranché le 19 juin dernier et ce sont les sociétés Avenir Atlantique (basée à Parthenay, dans les Deux-Sèvres) et Transports Moreau (basée au Dorat en Haute-Vienne) qui se voient attribuer les deux tiers des lots.

"Sur 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il reste 600 000 euros"

Angélina Perochon, directrice de Transdev Poitou-Charentes

Les entreprises viennoises, elles, perdent très gros. Elles doivent désormais se partager un peu moins de 4 millions d'euros. Cela représente un manque à gagner sérieux pour des entreprises comme Demellier Tourisme (basée à Vaux-en-Couhé), Transports Martin (basée à Montmorillon) ou Archambault-Voyages (basée à Chinon, et qui travaillait notamment dans le secteur de Loudun). Grand perdant également, Transdev Poitou Charentes. "Sur 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il reste 600 000 euros, résume Angélina Perochon, la directrice de Transdev Poitou-Charentes dont le département était le principal client. Dans la même année on fête nos 60 ans, au mois d'avril, et en quelques mois on se retrouve à se demander ce que va être la couleur de l'entreprise demain, ce qu'il va en rester".

Les syndicats estiment que 50 à 70 emplois pourraient disparaître

L'annonce a été vécue comme un coup de massue par les salariés. "Beaucoup de chauffeurs ont pleuré, raconte Bruno Laville, délégué syndical CFDT chez Transdev à Châtellerault. Et puis nous aussi on a été abasourdis... on nous dit de faire notre travail correctement, les chauffeurs font leur travail correctement, on leur demande déjà tellement de choses..." Et il estime déjà les conséquences : "Si on reste comme ça, il y aura un plan social, c'est automatique. Et on perdra 50 à 70 personnes. Parce qu'il n'y a pas que les chauffeurs, il y aussi les mécaniciens, l'administratif, les cadres..." Bruno Laville assure également que le dépôt de Loudun pourrait être fermé. Rien à ce stade n'est confirmé par la direction, qui étudie encore la possibilité d'un recours à l'appel d'offre

Certains emplois - une quarantaine - pourraient être transférables vers les sociétés qui ont remporté l'appel d'offre, mais ils doivent donner leur accord. En tout chez Transdev, une centaine de personnes, soit la moitié des salariés, travaille pour les lignes scolaires du département. La présidente de la commission d'appel d'offre au département, Marie-Renée Desroses, assure elle que le conseil départemental fera tout ce qu'il peut pour préserver le maximum d'emplois.