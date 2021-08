Les transporteurs routiers dispensés de pass sanitaire dans huit restaurants sarthois

Les transporteurs routiers n'auront pas à présenter de pass sanitaire dans plusieurs restaurants sarthois. La mesure a été actée par un arrêté préfectoral publié ce mardi 10 août. Ils devront présenter à la place leur carte professionnelle. Dans son arrêté, la préfecture considère que ces établissements "peuvent accueillir sans subordination de la présentation d'un pass sanitaire des professionnels du transport routier eu égard à leur proximité des axes routiers."

Un soulagement pour Ronan, conducteur pour le transporteur Skypal à Moncé-en-Belin : "Sinon, on devait manger des plateaux-repas dans nos camions, si c'est pour être H24 dans deux mètres carrés toute la semaine, ce n'est pas terrible." Il n'est pas encore vacciné, mais il avait fait un test ce lundi pour obtenir son pass sanitaire.

"En mars 2020, il n'y avait aucun accueil possible, la situation a été très mal vécue par les conducteurs et conductrices", explique Jean-Christophe Limousin, délégué régional de la fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR). "Les organisations professionnelles et syndicales ont fait entendre leur voix pour que ça ne se reproduise plus, nous étions assez confiants d'être entendus."

Les huit restaurants concernés