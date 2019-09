Les transporteurs routiers en appellent au Premier ministre sur la hausse de la fiscalité

Saint-Étienne, France

Les transporteurs routiers vont-ils mener des actions cette rentrée comme ils menaçaient de le faire au début de l'été au moment de l'annonce de la baisse du remboursement de la taxe sur le diesel ? Les représentants de la profession se sont réunis mercredi 4 septembre pour élaborer leur plan d'action.

Pour l'instant, "elle se donne une dernière chance", explique Sylvie Plotton, la secrétaire générale de l'Union des transporteurs routiers de la Loire. En faisant appel au Premier ministre, "puisque le blocage est complet avec Madame Borne" (la ministre de la Transition écologique, en charge des transports).

Répercussion de 6.000 euros par véhicule par an

"Il faut qu'il prenne un arbitrage en connaissance de cause : un secteur qui n'est pas si costaud que ça, dans un contexte de concurrence européenne qui reste très pénalisante", poursuit Sylvie Plotton, détaillant un contexte d'"atonie qui semble en plus s'installer durablement" pour le transport routier en France. D'après elle, la baisse du remboursement de la taxe sur le diesel de 4 à 2 centimes, prévue pour 2020, représente "plus de 6.000 euros par véhicule et par an".

L'économie a besoin de ce mode de transport donc c'est facile, on fiscalise" - Sylvie Plotton

"On en a assez au fil du temps de voir les gouvernements successifs prendre des engagements [...] et en changer quelques années plus tard, parce que _tantôt on nous dit qu'on ne finance pas assez les infrastructures, tantôt nous polluons trop"_, détaille la secrétaire générale de l'UNTR de la Loire. Elle a le sentiment que la profession est visée régulièrement parce "c'est un vecteur facile [...], parce que l'économie aujourd'hui effectivement a besoin de ce mode de transport de marchandises, donc c'est facile, on fiscalise, à l'aveugle".

Sylvie Plotton conclut que, sur la question du financement des infrastructures,"la Cour des comptes a fait la démonstration qu'en 2017, nous avions accru notre contribution par les recettes propres au transport routier". Pour elle, il est temps que le gouvernement change de cible.