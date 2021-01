Les transports dans l'aire grenobloise : Matinale Spéciale de France Bleu Isère en direct de la SEMITAG

France Bleu Isère est ce matin en direct de Gières, près de Grenoble. Sur l'un des sites de la SEMITAG, l'opérateur des transports en commun nous accueille pour parler de tous les sujets qui touchent aux Transports : Innovation, Projets, Métiers. Ici, seuls des trams sont entreposés. Les deux autres centres de dépôt sont à Sassenage (que des bus) et à Eybens (mixte : bus et trams).

Suivez en direct notre matinale spéciale transport dans l'aire grenobloise

Trams grenoblois au dépôt de Gières. Il est tôt le matin mais les premiers voyageurs sont déjà là. © Radio France - Benjamin Bourgine

Environ 1500 salariés à la SEMITAG, 300 kilomètres carrés et 49 communes desservies, un peu plus de 200 trams, 254 bus. Le transport est un enjeux majeurs pour les 500 000 habitants de la métropole grenobloise.

Notre animateur, Bertrand Fissot, en direct du dépôt de la SEMITAG à Gières. © Radio France - Benjamin Bourgine

Arrêt Alsace Lorraine en centre-ville de Grenoble ce jeudi matin. © Radio France - Louise Buyens

Matinale spéciale et donc invités spéciaux

Notre premier invité est Abdoulaye Millimono, agent de nettoyage des lignes de tram. Il nous raconte son quotidien. "Je commence à partir de 8 heures le matin. Là je suis venu plus tôt mais c'est parce que c'est spécial ce matin" explique Abdoulaye. "Nous sommes deux pour le nettoyage. C'est en deux étapes : une s'occupe de tout désinfecter et l'autre s'occupe du reste, en particulier l'humidité. Ça nous arrive de trouver des objets insolites. J'ai récupéré des couteaux ou encore des téléphone portables" continue-t-il.

Abdoulaye Millimono, agent de nettoyage des lignes de tram. © Radio France - Benjamin Bourgine

Notre globe-trotteuse teste les transports

Sur le terrain, l'une de nos reporters, Louise Buyens essaye plusieurs moyens de transports différents. On la retrouve tout au long de cette matinale en bus, en tram, en trottinette, ou à vélo.

On évoquera aussi les lignes Tempovélo, ces axes deux roues crées lors du premier confinement de mars. Huit mois après, le bilan est mitigé : 18 kilomètres de pistes cyclables, 1.000 à 2.000 passages quotidiens ont été enregistrés en moyenne sur ces pistes cyclables. Des débuts encourageants mais trois d'entres elles ont été supprimées, notamment celle des quais de l'Isère à Grenoble.

Bilan des lignes Tempovélo, mises en place pendant le premier confinement mars. Copier

Enjeu et projets

Les transports à Grenoble, c'est un enjeu majeur. Le réseau est pilotée par une structure politique, le SMMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (anciennement SMTC). Cette structure a un an et doit continuer à grandir et à intégrer des nouveautés comme par exemple les projets de futur Bus à haut niveau de service, ou de transport par câble entre Saint-Martin-Le-Vinoux et Fontaine.