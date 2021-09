Les transports de Metz paralysés pour une fausse agression ?

Que s'est-il passé dans ce Mettis à hauteur du Centre Pompidou, mardi matin ? Le conducteur dit avoir été agressé, frappé à coups de poings par un passager. Il a d'ailleurs déposé plainte.

Suite à ses déclarations, la CGT a lancé une procédure de droit de retrait et le trafic du réseau de transport en commun a été paralysé, de 5h à 8h30, ce mercredi matin, suite au blocage du dépôt.

Fausse agression ?

Mais dans l'après-midi, coup de théâtre ! La direction du réseau le Met' rétropédale et évoque une "prétendue agression". Elle affirme que "La vidéo montre qu’il n’y a pas eu d’agression". L'Eurométropole de Metz se fend également d'un communiqué pour dénoncer ce droit de retrait.

Contacté par France Bleu, le Directeur du réseau le Met' dénonce une manipulation syndicale : "La vraie raison, explique Franck Duval, c'est qu'il y a un mouvement de grève dans l'entreprise, insuffisamment suivi pour les syndicats. Là, ils ont trouvé un moyen de mobiliser fortement, car évidement les salariés sont sensibles aux agressions, et c'est normal. Ils ont trouvé un moyen de mobiliser fortement et ils ont sauté sur l'occasion ! Sauf qu'au lieu d'échanger avec moi, ils ont fait pression sur les conducteurs et ils ont bloqué le dépôt le matin".

Un climat tendu

De leur côté, les syndicats dénoncent un climat global de tensions, avec 4 agressions en 20 jours. Ils évoquent notamment un conducteur qui se serait fait cracher sur son masque. Ils expliquent qu'ils s'étaient basés sur le dépôt de plainte pour faire valoir le droit de retrait.