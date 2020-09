Les transports deviennent gratuits le week-end pour les habitants de la métropole de Montpellier

Jour de première. L'une des mesures phares du candidat Michaël Delafosse devenu maire de Montpellier est entrée en vigueur ce samedi. Les transports en commun sont désormais gratuits le week-end pour les habitants de la métropole. Pour en bénéficier, il faut tout de même acquérir une carte spéciale, un "pass weekend". Déjà 8.000 demandes ont été effectuées comme l’annonçait Julie Frêche sur France Bleu Hérault vendredi. "Preuve de l'engouement de cette mesure" s'est félicité Michaël Delafosse, le président de la métropole.

Pour le premier jour de gratuité, il fallait encore un peu de pédagogie auprès des habitants de la métropole. Ils n'étaient pas encore tous au courant de la gratuité des transports. "Je viens de l'apprendre avec l'affiche placardée sur l'arrêt de tram" confie une jeune étudiante montpelliéraine. Des gilets rouges sont présents à certains stations pour renseigner et guider afin d'obtenir le pass week-end, outil indispensable pour bénéficier de la gratuité. "Je vais étudier ici à Montpellier donc je vais le prendre" admet Marie.

Des gilets rouges conseillent les usagers au sujet de la gratuité des transports dans Montpellier et sa métropole © Radio France - Romain Berchet

"Laissons la voiture à la maison et prenons les transports"

"Nos mobilités doivent changer de paradigmes, changer d'époques. L'urgence climatique nous commande d'agir" a argumenté Michaël Delafosse avant de prendre le tram 2 en direction de Jacou. Le maire de Montpellier a rappelé que la gratuité des transports avait un intérêt écologique et économique. "Nous choisissons de différencier les métropolitains des autres usagers. Désormais, les montpelliérains ou lattois ne payeront plus trois fois comme avant avec le ticket, les impôts et au travers des entreprises avec le versement transport" ajoute-t-il.

Des affiches sur la gratuité placardées sur de nombreux arrêts de tram dans la Métropole © Radio France - Romain Berchet

La gratuité ne signifie pas la fin des contrôles

Si vous possédez le "pass week-end" vous pouvez donc emprunter le tramway ou le bus sans payer. Mais il faut tout de même valider et surtout être en règle. "Il y aura encore des contrôles pour ceux qui n'habitent pas la métropole et aussi pour vérifier les pass" précise Julie Fêche vice-présidente déléguée aux transports et aux mobilités actives. Le preuve ce samedi où Michaël Delafosse a été contrôlé. Tout était en règle pour le maire de Montellier (voir extrait sonore ci dessous).