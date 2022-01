Les transports en commun du Grand Avignon en service réduit à cause du Covid

Le tramway et plusieurs lignes de bus du Grand Avignon fonctionnent en service réduit à compter de ce lundi et jusqu'à nouvel ordre "en raison de la crise sanitaire", indique le réseau Orizo. Jusqu'à nouvel ordre, plusieurs lignes (dont le tramway) circuleront en horaires de samedi ou de vacances scolaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La direction du réseau Orizo explique qu'à cause du covid, il n'y a pas suffisamment de personnel pour assurer un service ordinaire.

Une décision contestée par le syndicat Force ouvrière. "On nous a dit qu'il y avait 11% d'absentéisme, alors qu'on a déjà fait face à 14% d'absentéisme. Et avant toute décision de modification, on devrait demander l'avis du CSE pour moins impacter les usagers", estime José Angulo, délégué Force ouvrière, qui annonce avoir saisi l'inspection du travail. La direction, au contraire, assure qu'il n'y a rien d'illégal et que la baisse de fréquence du réseau est d'à peine 3,5%.

Le détail des réductions de services

Ligne T1 : Horaires du samedi de 6h00 à 22h30

Ligne 7 : Horaires de vacances scolaires

Ligne P1 : Fonctionnement uniquement en heure de pointe toutes les 10 minutes, de 7h30 à 9h00 et de 16h à 18h30

Cityzen République : Toutes les 12mn de 7h à 21h

Cityzen Italiens : Toutes les 8mn de 6h45 à 22h30

Allobus Courtine : Fonctionnement uniquement de 7h00 à 8h30