Seine-Maritime, France

Les premiers flocons de neige tombent enfin sur la Seine-Maritime et avec eux, les perturbations sur les routes. A Rouen et à Evreux, la plupart des transports en commun ne fonctionnent plus à cause des chutes de neige vendredi matin. L'Eure et la Seine-Maritime restent en vigilance orange pour risque de neige et verglas.

Paralysie des transports à Rouen

Les bus et la plupart des Teor rentrent tous au dépôt vendredi matin, seul le métro fonctionne ainsi qu'un Teor entre le Mont Riboudet et le CHU.

Ces perturbations sont à retrouver sur le site du réseau Astuce.

Plus de bus à Evreux

Du côte de l'Eure, toujours à cause de la neige, aucun bus ne circule dans Evreux. Idem pour des cars scolaires desservant le secteur du Vexin Normand dans l’Eure, l'Interco Normandie Sud Eure, Seine Normandie Agglomération.

Pour l'agglomération d'Evreux, le secteur de Saint-André-de-l'Eure ne sera pas desservi pour les transports scolaires.

Circulation normale des trains

Il n'y a vendredi matin pas plus d'une dizaine de minutes de retard sur le réseau normand de la Sncf.