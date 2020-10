Les transports en commun ne sont pas des lieux de contamination assurent gouvernement et RATP

Les transports en commun ne sont pas dangereux ! Voilà ce que défend le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, après avoir reçu les responsables de la SNCF et de la RATP ce mardi.

Face au Covid-19, les transports ne sont pas les lieux de contamination assure le gouvernement, alors que cette semaine, une série de pannes sur le réseau et notamment sur la ligne 13 ont mis en colère les usagers qui se sont retrouvés collés, serrés, sur des quais et dans des rames bondées. La RATP a d'ailleurs présenté ses excuses.

Une brigade de 150 personnes pour aider les voyageurs en moins d'une heure

En réponse, reconnaissant qu'il peut y avoir de l'affluence "en liaison avec un incident technique", la PDG de la RATP Catherine Guillouard a annoncé la mise en place d'une équipe de 150 personnes entièrement dédiée aux incidents du réseau pour aider les voyageurs. "On a décidé de mettre en place une task force de 150 personnes qui viendra en cas de problème en moins d'une heure assister les voyageurs, pour essayer de réguler les flux sur place".

Ces 150 agents, déjà formé au sein de la RATP, seront présents en priorité sur les lignes les plus fréquentées du réseau, c'est-à-dire la ligne 13 ou le RER B par exemple. Ils proposeront aux voyageurs d'autres itinéraires ou des solutions en cas d'incident, selon la RATP.

65% d'affluence en moyenne

La PDG de la RATP a également tenu à rappeler ces chiffres : "le taux de fréquentation est aujourd’hui de 2/3 sur les réseaux Métro, RER et Tramway (soit 65 %) et de 80 % sur le réseau Bus par rapport à une période normale. L’offre de transports s’élève quant à elle à 100 %, et cela depuis le mois de mai", assure Catherine Guillouard.

Le budget nettoyage en hausse

En plus de l'obligation du port du masque "très bien respectée" selon la PDG de la RATP, des 800 distributeurs de gel hydroalcoolique, la régie a tenu à rappeler que l’ensemble du réseau est nettoyé et désinfecté.

"Globalement, on a monté de 30% les effectifs de nettoyage (...), le budget est passé de 90 à 160 millions d'euros", a rappelé la PDG de la RATP Catherine Guillouard, à l'issue de cette réunion.

"Tous nos matériels roulants sont nébulisés (vaporisation des gouttes de produit virucide de 20 microns environ dans l’ensemble des véhicules) au moins une fois par semaine. Cela concerne 4 700 bus, 716 métros, 339 RER et 246 tramways", précise l'entreprise.