Les transports en commun s'arrêtent à 22h ce mardi en Vaucluse

Les bus et les trams ne circuleront plus à partir de 22h dans le Grand Avignon mais aussi dans tout le Vaucluse. Autrement dit, derniers départs une demi-heure à une heure plus tôt, sur décision de la préfecture.

tramway Avignon Les bus et les tramways seront à l'arrêt à 22h, sur décision de la préfecture, dans tout le Vaucluse, ce mardi 4 juillet. Depuis le début des émeutes après la mort du jeune Nahel en région parisienne, les transports s'arrêtent à 21h dans notre département. La préfecture les autorise donc à circuler une heure de plus, à la veille du festival d'Avignon.