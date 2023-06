Les transports en commun s'arrêteront à 21h à Grenoble, 20h à Bourgoin-Jallieu

Ce jeudi soir, alors que des incendies étaient allumés dans le quartier Teisseire à Grenoble, les bus et tramways du réseau M'TAG sont rentrés dans les dépôts vers 22 heures pour éviter toute dégradation. Des dégradations ont été commises sur des arrêts situés sur la ligne A du tram, ainsi que sur les lignes 12, 16 et C5 en ce qui concerne les bus.

ⓘ Publicité

Dans le contexte de violences urbaines après la mort de Nahel à Nanterre mardi, la direction du réseau de transports en commun de l'agglomération grenobloise a décidé de prendre de nouvelles mesures pour les prochains jours. Les derniers bus et tramways partiront à 20 heures ; le trafic devrait ainsi être à l'arrêt à 21 heures au plus tard. Cette mesure s'appliquera ce vendredi soir, mais aussi samedi et dimanche. La situation sera de nouveau évaluée ce lundi 3 juillet. À noter que ce vendredi soir, une manifestation est prévue sur la place de Verdun à 20 heures. Les lignes de bus 12, 13, 14, 15 et 16 seront déviées et les dernières rames de la ligne A du tramways partiront vers 19h heures.

En Nord-Isère, le réseau RUBAN annonce de son côté l'arrêt de ses lignes à partir de 20 heures ce vendredi soir