Les transports en commun seront gratuits dès janvier pour les moins favorisés à Sète

Sète mise aussi sur la gratuité des transports en commun. L'idée, contrairement à Montpellier, n'est pas de la généraliser à tous, mais de cibler les personnes en difficulté financière. La mesure sera effective à partir du 1er janvier 2023 et va concerner les habitants non-imposables de plus de 65 ans et les jeunes de 11 à 18 ans, dont les parents ne payent pas d'impôts. Le maire de Sète, François Commeinhes l'a annoncé lors de sa réunion de rentrée en début de semaine.

Le but de la manœuvre, c'est d'inciter les Sétois à prendre davantage les transports en commun. "On veut instaurer la gratuité de façon incitative, pour que les gens modifient leurs habitudes. Plutôt que de prendre la voiture pour aller faire une petite course d'un kilomètre ou deux, je préfèrerais qu'ils prennent le bus et à ce moment là, la ville remboursera le ticket de bus", détaille l'élu. Mais alors, pourquoi ne pas l'élargir au plus grand nombre ? "La gratuité a un coût, c'est trop cher pour être généralisé", rétorque-t-il. L'ancien sénateur précise par ailleurs que ce sont les rentrées d'argent issues des stationnements payants qui vont permettre de financer la mesure.

Justifier un certain nombre de trajets pour en bénéficier

Pour en bénéficier et donc être remboursé, le public concerné devra justifier d'un nombre minimal de trajets par mois. Le chiffre précis n'a pas encore été décidé. "On va avoir une billettique beaucoup plus performante, donc on va pouvoir faire des analyses et avoir justement une analyse des usages des uns et des autres pour voir justement s'il y a des gens qui prennent le bus pour faire le tour de montagne ou pour laisser leur voiture dans un parking gratuit et aller faire leurs courses au centre-ville", explique François Commeinhes.

La ligne 8, entrée en vigueur le 1er septembre dernier, qui dessert notamment la gare, le commissariat, ou encore le CCAS deviendra en revanche gratuite pour tous dès le 1er octobre. Sète Agglopôle Méditerrané a signé une nouvelle délégation de service public avec l'entreprise Keolis pour la période 2022-2029 et vise 17 % d'augmentation de la fréquentation et plus de 3,7 millions de voyageurs.