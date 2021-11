TER, bus, cars scolaires : des perturbations liées à des grèves ce lundi en Picardie

C'est un lundi noir pour les transports en Picardie : plusieurs mouvements de grève à la SNCF ainsi que chez Transdev (Courriers Automobiles Picards et Cabaro) vont perturber la circulation des TER, lignes de bus interurbains et cars de ramassage scolaires.

Circulation "très perturbée" des TER

Un mouvement de grève des conducteurs à la SNCF va sérieusement chambouler la circulation des TER passant par Amiens au moins ce lundi, et potentiellement les jours suivants, avec un préavis reconductible. "Le trafic sera très fortement perturbé sur ces lignes à partir de lundi", précise la SNCF. Dès ce dimanche soir, certains trains pourraient être perturbés.

Les liaisons avec la capitale mais aussi le reste des Hauts-de-France sont concernées par ce débrayage :

Paris - Amiens - Calais

Amiens - Abancourt - Rouen

Amiens - Abbeville - Calais

Amiens - Albert - Arras

Amiens - Compiègne

Amiens - St Quentin - Laon

Des bus et transports scolaires perturbés

Un nouveau mouvement de grève chez Transdev provoque des perturbations sur plusieurs réseaux de bus et cars scolaires dans la Somme et l'Oise, chez les fililales Courriers Automobiles Picards et Cabaro. La moitié des équipes se sont déclarées grévistes chez les Courriers Automobiles Picards, soit plus de 120 chauffeurs affectés à Abbeville, Noyon et Rivery. Le mouvement est moins suivi dans l'Oise chez Transdev Cabaro avec une soixantaine de grévistes sur plus de 200 conducteurs : les réseaux TRIO 1 et 3 seront quand même concernés par les perturbations, dans les secteurs du Beauvaisis et de Noyon. Pour savoir quelles lignes sont perturbées sur le réseau interurbain Trans'80 et sur les transports scolaires, cliquez ici.

Dans la Somme, c'est la première fois depuis deux mois que le débrayage a lieu un lundi, où l'impact sur la circulation des cars est plus fort, car ils disent ne pas être entendus par leur direction : celle-ci assure de son côté attendre les négociations annuelles prévues le 17 décembre. Une partie des grévistes va se rassembler dès 6h30 ce lundi au dépôt de bus situé à Rivery, près d'Amiens. Cela fait maintenant deux mois que les salariés des Courriers Automobiles Picards débraient de façon perlée, sur une ou deux heures, pour protester contre leurs conditions de travail. Ils dénoncent "un manque de dialogue" avec leur direction. Si les syndicats réclamaient initialement une prime Covid et la reconnaissance du coronavirus comme maladie professionnelle, ils ont désormais abandonné ces revendications.

Les grévistes demandent toujours des changements dans l'organisation du travail, avec des plannings qui changent parfois à la dernière minute. Ils dénoncent aussi des problèmes de management, avec des conducteurs de cars qui partent sans carburant dans le réservoir, ainsi qu'un non-respect des accords de branche et d'entreprise selon eux.