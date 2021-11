Les transports scolaires de nouveau très perturbés ce vendredi dans le Loiret

Depuis le 8 novembre dernier, les salariés de plusieurs entreprises de transport en charge des lignes régulières et du ramassage scolaire en car, en région Centre Val de Loire, sont en grève, pour réclamer des hausses de salaires, notamment. Le mouvement est très suivi dans le Loiret.

Le trafic régional sera de nouveau très perturbé, ce vendredi 19 novembre, sur les lignes régulières et les circuits scolaires du service de transport Rémi, géré par la région Centre Val de Loire. Dans le Loiret, plus de 30 itinéraires de ramassage scolaire ne seront pas assurés ce vendredi, aucun car ne circulera sur les circuits habituels, matin et soir.

Par ailleurs, près d'une vingtaine de lignes régulières seront également ont perturbées dans le département. Les salariés des entreprises de transport sous-traitantes de la région, notamment Transdev et Cars Dunois, réclament des hausses de salaire et dénoncent leurs conditions de travail.

Une manifestation devant le conseil régional le 8 novembre

Ils sont en grève depuis le 8 novembre, et assurent des piquets de grève devant leurs entreprises. Les syndicats à l'origine du mouvement ont appelé les salariés à se mobiliser particulièrement ce vendredi, pour se faire entendre, car ils estiment ne pas avoir obtenu gain de cause. Le 8 novembre dernier, ils étaient plus de 200 à manifester devant le conseil régional à Orléans.

Une délégation du personnel avait été reçue par le président de la région François Bonneau, qui leur avait rappelé ne pas être en mesure de peser sur des augmentations de salaire, dans le cadre d'une délégation de service public. La région s'était quand même engagée à demander des comptes aux entreprises concernées.