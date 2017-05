Les transports scolaires gratuits (ou presque) à la prochaine rentrée en Berry

Les transports scolaires seront gratuits dans l'Indre et dans le Cher à partir de septembre comme dans les six départements du Centre Val de Loire. Le conseil régional prend cette compétence. la majorité applique une promesse de campagne. Il y aura quand même des frais de dossier.

Les transports scolaires seront à nouveau gratuits dans l'Indre et dans le Cher à partir de septembre. Le conseil régional prend cette compétence et comme il l'avait promis lors des élections, ce sera gratuit dans les 6 départements du Centre Val de Loire. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il y aura des frais de dossier, plafonnés à 50 euros par famille. Le conseil régional budgète 11,3 millions d'euros pour financer ces transports scolaires. "Une aide directe aux familles, et à la ruralité" insiste François Bonneau, président socialiste du conseil régional.

François Bonneau, au centre. A sa droite, Philippe Fournié, vice-président du conseil régional, chargé des transports. © Radio France - Michel Benoit

Chaque famille devra tout de même payer 25 euros de frais de dossier par élève, plafonnés à 50 euros. Cela reviendra donc toujours moins cher puisque dans le Cher, cela coûtait 60 euros par enfant et 40 euros dans l'Indre (jusqu'à 212 euros dans le Loiret !). Des frais de dossier destinés à responsabiliser les familles, pour être certain que les bus ne rouleront pas à vide. Le conseil régional veut également ouvrir ces bus à d'autres populations qui peuvent avoir des difficultés pour se déplacer, les demandeurs d'emploi inscrits à des formations professionnelles, par exemple. François Bonneau, président du Centre Val de Loire, l'a rappelé : "Il faut décloisonner les services et tendre vers un ticket unique pour faciliter le transport". Les familles devront remplir un dossier d'inscription pour ces transports scolaires d'ici le 17 juillet, dernier délai ; un courrier leur sera envoyé prochainement pour leur expliquer les modalités.