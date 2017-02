Les transports scolaires seront gratuits en Touraine à la rentrée de septembre

La gratuité des transports scolaires a été actée par le conseil régional Centre-Val de Loire

Une bonne nouvelle pour les familles. En Touraine, les transports scolaires seront entièrement gratuits à partir du 1er septembre 2017 pour les 23 000 élèves qui empruntent chaque jour les bus scolaires. Le 1er septembre, c'est la date à laquelle le conseil régional va prendre en charge les transports scolaires à la place des départements conformément à la loi "Notre" sur la nouvelle organisation territoriale. Lors d'une commission permanente récente, les élus régionaux ont donc voté la gratuité des transports scolaires comme s'y était engagé François Bonneau, le président socialiste de la région, pendant sa campagne électorale.

Comment le transfert de la charge s'est-il effectué entre le conseil régional et le conseil départemental? Des négociations ont eu lieu entre les deux exécutifs qui ont abouti aux décisions suivantes. Le conseil régional va d'abord bénéficier du transfert d'une somme comprise entre 16 et 19 milllions d'euros que le département d'Indre et Loire consacrait au transport scolaire. Il percevra aussi une contribution à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Au final, le coût exact restant à la charge de la région Centre-Val de Loire reste ambigü, François Bonneau parlant de 10 millions d'euros, son vice-président Philippe Fournié de 14 à 15 millions.

La région s'est engagée à ne rompre aucun contrat avec les sociétés de transport scolaire et à privilégier les petits transporteurs de proximité lors du prochain renouvellement des contrats. François Bonneau, président socialiste du conseil régional Centre-Val de Loire

Dans le détail, les familles tourangelles ne paieront qu'une participation annuelle de 25 euros de frais de dossier par enfant jusqu'à un maximum de 50 euros par famille. Le conseil départemental d'Indre et Loire faisait payer, lui, 150 euros aux familles. Les élus Les Républicains d'Indre et Loire ne veulent pas polémiquer sur cette gratuité qui bénéficiera aux familles.Jean-Gérard Paumier, le président du conseil départemental, réaffirme simplement son opposition au principe