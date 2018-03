La neige et les pluies verglaçantes de la nuit causent quelques perturbations en Haute-Vienne. Le transporteur Moreau a donc décidé de supprimer le ramassage scolaire ce jeudi à Bellac et au Dorat.

Bellac, France

La neige et les pluies verglaçantes annoncées par Météo France ont bel et bien touché le Limousin, de manière plus ou moins forte selon les secteurs. Dans le nord de la Haute-Vienne, les conditions de circulation restent délicate ce jeudi matin. Les transports Moreau ont donc décidé de ne pas prendre de risques et d'annuler le ramassage scolaire sur Bellac et le Dorat.