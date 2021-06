Les transports seront gratuits pour les moins de 26 ans habitant Dijon métropole à partir du 3 juillet

Dans ce communiqué, le maire de Dijon explique avoir rencontré, au cours des dernières semaines, environ 150 jeunes dijonnais en mairie, à son invitation, par petits groupes de 10 pour échanger parfois pendant plus de 2 heures "avec sincérité et lucidité sur tous les sujets qui les préoccupent."

"Nous avons parlé d’écologie, de culture, de la difficulté qu’il peut y avoir à trouver un logement, à financer des études ; de l’épreuve qu’a été pour beaucoup l’isolement de l’année écoulée, lié au confinement et à toutes les mesures prises pour lutter contre la pandémie. J’ai noté les nombreux sujets sur lesquels les jeunes pensent manquer cruellement d’information, ne savent pas où et comment la trouver, alors même que bien souvent, cette information existe." écrit François Rebsamen.

Le thème des transports, l'une des grosses préoccupations des jeunes dijonnais

Parmi tous les thèmes abordés, celui des transports a été celui dans les jeunes ont le plus parlé. "J’ai ainsi demandé aux services de la métropole de réfléchir à plusieurs scénarios, de voir ce que nous serions capables de financer pour les aider." affirme l'élu.

"J’ai décidé de lancer dès le samedi 3 juillet et pour tout l’été une expérimentation concrète"- François Rebsamen

Concrètement, il s’agit, pour juillet et août, d’un pass-week-end transports gratuits pour les jeunes. Du samedi matin au dimanche soir, si vous avez moins de 26 ans et que vous habitez la métropole, vous pourrez voyager gratuitement et en illimité sur le réseau de bus et de tram de Dijon. À condition bien sûr, d’être muni de ce pass.

Toutes les informations seront à retrouver sur le site Internet de Divia. À la fin de l’été, un bilan sera réalisé.